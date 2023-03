Bentley apre un nuovo punto vendita a Roma

Un nuovo punto vendita Bentley motors aprirà in Italia, precisamente nella capitale, in via della Magliana, in una posizione strategica sullo snodo della A91 che porta alla città eterna. L'inaugurazione di Bentley Roma, che sarà gestita e farà parte dal gruppo IWR Automotive, avverrà ufficialmente in primavera e comprenderà uno showroom dedicato di 140 metri quadrati, una struttura post-vendita, ed un'officina di 378 metri quadrati. La nuova struttura di Bentley Motors, la cui apertura è prevista per la fine del mese di maggio 2023, nasce in concomitanza con la migliore performance di vendita del brand nel 2022, anno nel quale ha consegnato 15.174 vetture in tutto il mondo, ed ha stabilito il record europeo con 2.809 auto consegnate.

Inoltre, Bentley Roma prende vita in un momento importante nella storia del marchio di Crewe, nel quale sono arrivati nuovi modelli, è cresciuta la domanda di personalizzazione Mulliner, e la gamma è in espansione con il lancio di nuove versioni ibride che rientrano nel piano strategico Beyond100 teso a creare, entro il 2030, una gamma di vetture completamente elettrica. "Questa nuova apertura nella città eterna rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per Bentley Motors in Italia - ha dichiarato Balazs Rooz, regional director bentley Europe - l'espansione riflette la nostra fiducia nel marchio e nel mercato europeo forte anche di un investimento di 3 miliardi di euro in prodotti futuri presso il nostro stabilimento di Crewe".