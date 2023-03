Una Ferrari Enzo Argento Nürburgring all'asta

Una delle 399 Ferrari Enzo costruite sarà battuta da RM Sotheby's fino al 17 marzo in un'asta iniziata il 15 marzo. La supercar in questione, spinta dal V12 6.0 aspirato da 660 CV, sarebbe una delle 9 con livrea Argento Nürburgring, e l'unica con gli interni rivestiti in pelle color cuoio, come si evince dalle caratteristiche divulgate sul sito di RM Sotheby's.



Guarda le fotoFerrari Enzo

Consegnata in Giappone, questa Enzo contraddistinta dal numero di telaio 132662, non è mai stata immatricolata per l'uso su strada, ed ha appena 227 chilometri all'attivo, per cui è praticamente nuova.

Infatti, presenta gran parte dell'imballaggio protettivo con cui è uscita dalla fabbrica e, oltre ai manuali originali, è provvista dal telo copriauto, dalla chiave di scorta e dal set di valigie originale ancora imballato.