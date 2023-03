Piemontese Tesisquare collabora con Ducati Motor

Tesisquare, società piemontese specializzata in soluzioni innovative per la supply chain, collabora con Ducati Motor, casa motociclistica italiana, per la digitalizzazione della logistica e per rendere i processi di approvvigionamento, spedizione e monitoraggio delle moto più efficienti e innovativi.

L'accordo prevede il monitoraggio di 2.500 mezzi della flotta di proprietà e tracciamento in tempo reale delle moto tramite tecnologie Rfid e IoT: l'automazione delle operazioni, dalla pianificazione degli ingressi e delle uscite dai magazzini e alla gestione di eventuali anomalie e ritardi tramite alert proattivi; l'ottimizzazione della gestione dei ricambi a livello globale con tutti i principali corrieri espressi, per dare visibilità al cliente finale dello stato di avanzamento del proprio ordine.

"La nostra esigenza era identificare soluzioni e tecnologie in grado di accelerare il percorso di digital transformation nella Logistica Ducati." spiega Filippo Roncoroni, Logistics Director di Ducati Motor Holding. "Il percorso avviato con Tesisquare ci ha consentito di potenziare il controllo della supply chain integrando in un unico portale tutti i dati necessari per la gestione degli approvvigionamenti e della logistica operativa in generale".