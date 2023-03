24 Ore di Le Mans 2023: saranno 62 le vetture al via

L'appuntamento per la partenza dell'edizione numero 100 della 24 Ore di Le Mans, valevole per il mondiale endurance 2023, è fissato per le 16 di sabato 10 giugno. Le vetture in pista saranno 62, suddivise nel seguente ordine: 16 Hypercar, 24 LMP2, 21 auto LMGTE Am, ed un'Innovative Car. Inoltre, dieci team di riserva sono pronti a subentrare nella competizione nel caso qualcuno dovesse ritirarsi. Nella classe regina il numero di auto partecipanti è il più alto dal 2011, quando corsero 17 LMP1. A completare il quadro, spicca la presenza di 12 ex vincitori della gara di durata francese nell'elenco dei 186 piloti in via di definizione. Tra le Hypercar gareggeranno sette costruttori che rispondono ai nomi di Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Vanwall, Glickenhaus e Toyota.

Tra questi, Ferrari torna nella classe regina a Le Mans dopo 50 anni.

Nella classe LMP2, invece, ci saranno 24 team pronti a sfidarsi, otto dei quali saranno rappresentati in gara da equipaggi composti da piloti professionisti e amatoriali. La griglia LMGTE Am alle 24 Ore di Le Mans vedrà lottare otto Porsche 911 RSR-19, sette Ferrari 488 GTE-EVO, cinque Aston Martin Vantage AMR ed una Chevrolet Corvette C8.R, per un totale di 21 auto che saranno condotte in pista da piloti professionisti e gentlemen driver. Tra le Innovative Car, che corrono al di fuori della classifica ufficiale, ci sarà una Chevrolet Camaro ZL1 del team Hendrick Motorsports, alla sua prima apparizione alle 24 Ore di Le Mans. Nello specifico, l'auto è una versione modificata della vettura Next Gen che ha gareggiato nella Nascar Cup 2022. Simbolo della collaborazione tra la Francia e gli Stati Uniti nell'endurance, e verrà affidata a un team di stelle composto da Jenson Button, Mike Rockenfeller, e Jimmie Johnson, sette volte campione della Nascar Cup Series.