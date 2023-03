Arriva la doppia Experience Ducati e Lamborghini

Ducati raddoppia l'Experience con la "Museo Ducati e Museo Automobili Lamborghini Experience". Così, oltre a rinnovare l'offerta della Borgo Panigale Experience, il percorso realizzato per coloro che desiderano entrare nel mondo delle Rosse di Borgo Panigale per osservare la storia camminando tra le linee di produzione, dal 25 marzo fino al 7 maggio, per gli amanti del mondo dell'automotive sarà possibile vivere e scoprire in prima persona il talento motoristico, il sapere creativo e la passione di due eccellenze della Motor Valley che portano il Made in Italy nel mondo.

Nello specifico, il pacchetto dedicato alla nuova experience permette di visitare in un solo giorno entrambi i musei, usufruendo di una tariffa ridotta per i due biglietti e di un servizio di bus navetta gratuito, che offre un trasferimento diretto e rapido tra i complessi museali di Borgo Panigale e Sant'Agata Bolognese.

Questa modalità, prevista unicamente il sabato e la domenica per un gruppo massimo di 15 persone, annovera una visita guidata condotta da guide qualificate per entrambi i musei sia in lingua italiana che in lingua inglese a weekend alterni.

Tutte le informazioni, gli orari, e le tariffe sono presenti sui siti Ducati e Lamborghini, dai quali è possibile effettuare la prenotazione, obbligatoria, per usufruire del servizio di bus navetta.