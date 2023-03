Torino, i permessi per la Ztl si dematerializzano

I permessi per la Ztl a Torino diventano virtuali. Con il prossimo rinnovo infatti non sarà più rilasciato alcun supporto cartaceo per accedere alla Zona a traffico limitato. La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che dispone la dematerializzazione dei contrassegni di circolazione in Ztl.

Oggetto del provvedimento i permessi di circolazione Blu e Arancione, destinati rispettivamente ai possessori di aree private di sosta in Ztl centrale o di posti auto in aree pedonali o in Ztl 24h, rilasciati da Gtt, e i Blu-A e Blu-B che consentono di transitare e sostare all'interno della Ztl, rilasciati invece direttamente dalla Città. La dematerializzazione dei permessi consentirà una serie di vantaggi per utenti, Gtt e Comune, come il fatto di poterli ottenere senza muoversi da casa e ridurre i costi per l'emissione del contrassegno.