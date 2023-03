Città metropolitana Torino avvia tavolo su viabilità confine Vda

La Città metropolitana di Torino aprirà un tavolo sui problemi della viabilità che investono da tempo i comuni ai confini con la Valle d'Aosta. La conferma è arrivata dal vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, al termine di un sopralluogo a Quincinetto, durante il quale ha incontrato sindaci e assessori della zona. Prima tappa del sopralluogo il ponte fra il casello autostradale di Quincinetto e la statale 26, dove è in vigore da qualche settimana l'ordinanza sindacale che vieta il passaggio dei mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate. "La Città metropolitana - ha ricordato Suppo - ha da anni attivato un servizio tecnico di verifica tecnica trimestrale a supporto del Comune per valutare le condizioni del ponte, ma alla luce delle esigenze espresse dal Comune siamo pronti ad intensificare questa attività tecnica anche mensilmente". Durante la giornata è anche stata esaminata la situazione della strada provinciale 69, dove è necessario procedere con interventi concordati territorialmente e non per singole realtà comunali. Per questo lente d'area vasta ha assicurato l'attivazione di un tavolo che verrà insediato a breve. L'arteria, è stato sottolineato, "è importantissima e molto trafficata e diventerebbe il collegamento alternativo in caso di eventuale chiusura dell'autostrada A5 tra Quincinetto e Ivrea".