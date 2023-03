Anas, al via lavori sulla statale Senese-Aretina ad Arezzo

Sono partiti oggi i lavori di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 73 "Senese aretina" ad Arezzo, nel tratto compreso tra la rotatoria di Olmo e lo svincolo di via Leonardo Da Vinci/via Fratelli Rosselli (dal km 139,700 al 142,300). Lo rende noto Anas. Gli interventi si svolgono nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 17, spiega una nota, e si concluderanno entro il 20 marzo.

Il traffico in direzione San Sepolcro è deviato su via Romana, via Dante Alighieri, viale Fratelli Rosselli per poi reimmettersi sulla statale 73. Il traffico in direzione Siena è deviato su viale Fratelli Rosselli, via Dante Alighieri, via Romana per poi reimmettersi sulla Ss73 in corrispondenza della rotatoria.