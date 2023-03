Venduta una rara Bmw M3 E30 Cabrio

Una delle 781 M3 E30 costruite dalla casa dell'elica è stata venduta per l'equivalente di 95.500 euro, come si evince da un annuncio su collectingcars.com.



Esteticamente, presenta una livrea Macau Blue Metallic e capote in tessuto blu, oltre a dei cerchi originali ricondizionati, mentre gli interni sono in pelle nera e sfoggiano un impianto audio Bmw Bavaria C Electronic. L'ultimo tagliando, completato nel giugno 2021 ad 80.030 km, ed effettuato dal Bmw Service di Dusseldorf, ha comportato anche la sostituzione dei dischi e delle pastiglie dei freni.

L'esemplare in questione ha beneficiato di un restauro completo, ad opera di Bmw Group Classic, avvenuto nel periodo compreso tra gennaio 2018 a dicembre 2020. Infatti, sotto il cofano è stato riportato il quattro cilindri in linea aspirato, da 2,3 litri, accoppiato a un cambio manuale a cinque marce che, precedentemente, era stato sostituito con motore e trasmissione di una M5.