Romeo Ferraris nuovo riferimento italiano Morgan e Caterham

Con l'inaugurazione a Opera del nuovo show room italiano, inizia per Morgan nel nostro Paese l'era Romeo Ferraris. Il preparatore di Opera, conosciuto tra gli appassionati di vetture sportive per le sue elaborazioni stradali di Alfa, Fiat e Ferrari, impegnato da sempre nelle corse e plurivincente nel campionato Etcr con la Giulia, ha deciso di puntare sui marchi inglesi e, in particolare, sul brand di alato di Malvern, per espandere il proprio business.

Il mandato in esclusiva per le Morgan, rilevato da Borghi automobili, affiancato dall'autorizzazione alla vendita e all'assistenza delle Caterham, permette di allargare il portfolio prodotti della realtà meneghina (già servizio autorizzato Bentley, Abarth e Alfa Romeo), proponendola come punto di riferimento per gli amanti delle scoperte britanniche "dure e pure".

Nel corso del 'vernissage', cui hanno partecipato oltre 200 clienti, è stata presentata la gamma 2023 di Morgan ed è stata mostrata la Caterham Seven SV 340R, piccola belva di 540 kg di peso per 170 Cv (in listino a partire da 47.200 euro), saggiata in anteprima in un breve ma elettrizzante test intorno all' azienda.

"Siamo lieti di aver presentato a Milano presso la Romeo Ferraris, nel loro nuovo show room, le Plus Four e Plus Six my23 - ha sottolineato Massimo Fumarola, Ceo di Morgan -. Sono i modelli distintivi del nostro marchio e l'affluenza del pubblico presso questa location esclusiva dimostra l'interesse verso il nostro marchio".

Sui passaggi che hanno portato all'apertura del nuovo centro, Michela Cerruti, operation manager della Romeo Ferraris chiarisce: "Nel 2021 abbiamo completato l'acquisizione del ramo di azienda di Borghi automobili che si occupava della vendita e dell'assistenza dei marchi Morgan e Caterham, unitamente al know how relativo al restauro delle auto d'epoca. L'attività di concessionaria era l'unica che mancava al nostro portfolio che ora copre il mondo dell'auto a 360 gradi, con due brand che hanno nell'artigianalità e nell'attenzione al dettaglio due must e che, quindi, sono perfettamente in linea con la nostra tradizione".

La realtà lombarda, fondata da Romeo Ferraris nel 1959, fornirà assistenza a tutti i possessori italiani dei due brand britannici. In particolare, come unico riferimento italiano per Morgan garantirà in tutto il Paese il servizio di intervento con ritiro e trasporto in officina della vettura.