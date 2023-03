Mercedes 230 SL: i 60 anni della Pagoda

Si avvicina il traguardo dei 60 anni per la Mercedes-Benz 230 SL, presentata in occasione del salone di Ginevra del 1963, e andato in scena dal 14 al 24 marzo.

Proposta nel tempo anche con motorizzazioni più grandi di quella da 2.306 cc del debutto, come si evince dalle sigle dei modelli 250 SL e 280 SL, era chiamata pagoda per la forma dell'hard top offerto in opzione.

La sua produzione terminò nel mese di marzo del 1971 con 48.912 veicoli realizzati. Nello specifico, la 230 SL ha venduto 19.831 unità, la 250 SL 5.196 e la 280 SL 23.885. Realizzata partendo dal telaio accorciato e rinforzato delle berline della serie W 111, la 230 SL fu la prima sportiva con una piattaforma dotata di zone di deformazione anteriore e posteriore. Inoltre, portò per la prima volta, come accessorio su di una SL, un cambio automatico a quattro velocità.