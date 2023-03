In vendita la Lambo Countach 'Anniversary' di Rod Stewart

Una Lamborghini Countach 25th Anniversary dal passato rock n'roll sta per essere messa all'asta. L'esemplare, uno dei circa 658, è stato realizzato nel 1988 per essere acquistato poco dopo da un'icona delle note rock come Rod Stewart, da sempre appassionato del marchio di Sant'Agata Bolognese.

Il modello specifico è quello realizzato a suo tempo per celebrare il venticinquesimo anniversario della casa automobilistica nel 1988, in salsa Countach ma con uno stile rielaborato per l'occasione da Horacio Pagani. La 25th Anniversary è poi rimasta in produzione fino al 1990, quando è stata sostituita dalla nuova Lamborghini Diablo.

La voce di canzoni come 'Da ya think I'm sexy', 'I don't want to talk about it' e tanti altri successi, ha posseduto la Countach negli anni Novanta, precisamente dal 1990 al 1995.

Stewart ha posseduto anche altre Lamborghini nel corso degli anni, tra cui diverse Miura e almeno un'altra Countach.

Dato il suo famoso ex proprietario e il fatto che l'auto ha percorso solamente 12mila chilometri, è probabile che numerosi collezionisti saranno attirati dalla vendita, affidata a Bring a Trailer di Miami Beach, Florida, che fornirà al fortunato acquirente anche una copia del precedente titolo di proprietà, intestato proprio a Rod Stewart.