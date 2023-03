A Seoul Bentley Cube, show-room del lusso contemporaneo

"Sono entusiasta di essere qui oggi a Seoul, il centro di uno dei principali mercati del lusso al mondo per il lancio della Bentley Cube che riflette la crescente importanza del mercato coreano per Bentley". Così Adrian Hallmark, presidente e ceo di Bentley Motors Limited ha espresso la sua soddisfazione per la presentazione del nuovo concetto di negozio 'luxury' per la vendita al dettaglio delle lussuose auto britanniche.

Svela il Bentley Cube, la Casa di Crewe ha mostrato in prima mondiale un nuovo concetto di vendita che esemplifica uno stile di vita di lusso contemporaneo, con la presenza nella rivoluzionaria struttura (situata a a Cheongdam, Seoul) del settore dedicato al servizio su misura di Mulliner e a innovativi spazi dedicati all'esperienza con cliente Nella Batur Studio Suite all'interno del Bentley Cube, i clienti potranno creare la propria auto su misura attraverso Mulliner, la divisione di personal commissioning di Bentley, mentre l'Azure Lounge offre uno spazio esclusivo in cui i clienti possono rilassarsi e fare networking. Il Sound Playground, situato al primo piano seminterrato, offre uno spazio in cui i clienti possono vivere la musica ai massimi livelli. Include un teatro audio con apparecchiature audio Naim, il partner di lunga data di Bentley per la creazione dell'esperienza sonora in-car definitiva, che soddisfa gli audiofili più esigenti all'interno della comunità Bentley.