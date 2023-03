Tensione sull'auto, lunedì vertice Paesi Ue contro Euro 7

Il ministro dei Trasporti della Repubblica Ceca, Martin Kupka, ha convocato lunedì a Strasburgo un vertice tra i ministri dei Trasporti di undici Paesi Ue, tra cui l'Italia, contrari alla proposta di Bruxelles sui nuovi standard Euro 7 per le emissioni di auto e furgoni.

Sul tavolo della riunione, in programma tra mezzogiorno e le tre di pomeriggio a margine della plenaria del Parlamento europeo, vi sarà anche l'accordo sullo stop alle auto a diesel e benzina dal 2035, sul quale 'Italia e la Germania hanno già espresso la propria opposizione. L'invito a partecipare al vertice, secondo quanto indicato da alcune fonti vicine al dossier, è stato esteso dalla Repubblica Ceca ai ministri dei Trasporti di Italia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna. Una coalizione accomunata dallo scetticismo nei confronti delle nuove norme Euro 7, ancora in fase di negoziato a Bruxelles, che richiederebbero alle case automobilistiche ingenti investimenti per eliminare gli inquinanti come ossidi d'azoto e particolato, a fronte però dello stop ai motori termici previsto nel 2035. Praga, ha fatto sapere il ministro ceco Kupka, ha "riserve" sulla proposta della Commissione europea e intende discutere con gli altri governi contrari "i punti fondamentali" per arrivare a "una posizione comune" sulla modifica degli standard Euro 7. Al centro del dibattito ci sarà però anche lo stallo politico sullo stop ai motori diesel e benzina nel 2035. Il controverso regolamento, già concordato a livello comunitario, è stato bloccato al momento della ratifica finale da una minoranza di blocco formata da Italia, Germania, Polonia e Bulgaria. La tensione è alta soprattutto all'interno della coalizione di governo di Berlino, con il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing, che chiede il via libera all'utilizzo degli e-fuels, i carburanti a basse emissioni utilizzati nei motori a combustione.