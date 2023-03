Stellantis: Freedom of Mobility Forum, apre i lavori Tavares

Il Freedom of Mobility Forum, lanciato da Stellantis e gestito da Wavestone in qualità di terza parte indipendente, ha annunciato il programma e i relatori del dibattito digitale in diretta del 29 marzo: "In un mondo decarbonizzato, la mobilità sarà libera e accessibile solo a pochi fortunati?" Il dibattito digitale, che sarà aperto dal ceo Carlos Tavares, sarà trasmesso in diretta con inizio alle 14:30 e riunirà un gruppo diversificato di rappresentanti del mondo imprenditoriale, dei giovani, degli esperti del clima, della società civile, del lavoro e del dialogo sociale in un dibattito aperto su fatti, sfide e soluzioni per preservare la libertà di movimento per tutti nel contesto del cambiamento climatico e di un mondo decarbonizzato.

Oltre a Tavares i relatori sono Temilade Salami (Nigeria), founder, EcoChampions e membro della Unesco SDG4Youth Network; Yamina Saheb (Algeria), Author, The Intergovernmental Panel on Climate Change; Senior Energy Policy Analyst, OpenExp; Benjamin Welle (Usa), Director, Integrated Transport & Innovation, Wri Ross Center for Sustainable Cities; Måns Nilsson (Svezia), Executive Director, Stockholm Environment Institute Lavoro e Devesh Shah (India), ceo Grassroot Trading Network for Women. il pubblico potrà partecipare a una sessione di domande e risposte di 30 minuti.