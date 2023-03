Nuovo spot tv racconta Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Un fine settimana di porte aperte per l'Alfa Romeo Tribe Weekend. Sabato 11 e domenica 12 marzo, saranno infatti le giornate dedicate alla nuova gamma Alfa Romeo e, in particolare, alle nuove Giulia e Stelvio in versione 2023.

Ad accompagnare l'appuntamento, anche la nuova campagna di comunicazione ed il nuovo spot Tv realizzato dall'agenzia creativa Havas Milan.

Alla base del progetto, l'idea che l'arrivo delle nuove Giulia e Stelvio sia paragonabile alla nascita di una nuova emozione, che scorre impetuosa attraverso le innumerevoli vene e arterie del corpo umano. Una metafora che si trasforma in un viaggio simbolico dove i due protagonisti dello spot, femminile per Stelvio e maschile per Giulia, provano la sensazione di guidare i due nuovi modelli, tanto che le loro arterie si fondono con la strada percorsa.

Le nuove Giulia e Stelvio sono anche quelle che segnano una tappa significativa nella storia dei due modelli che puntano al bilanciamento dei pesi, alla dinamica di guida e alle soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento.

Disponibile nei formati da 15" e da 30" e diretto dal regista Marco Placanica, lo spot Tv 'Simbiosi perfetta' sarà trasmesso fino al 12 marzo, sulle Connected TV sino al 18 e sui Gran Premi di F1 in programma questo mese.