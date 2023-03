Benzina: leggeri rialzi, verde sopra 1,86 euro al litro

Le medie nazionali dei prezzi praticati di benzina e diesel mostrano leggeri movimenti al rialzo. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 8 marzo, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,863 euro al litro (1,860 nella precedente rilevazione). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,820 euro al litro (contro 1,818).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,004 euro al litro. La media del diesel servito è invece 1,965 euro al litro (1,963 il dato precedente).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,796 e 0,822 euro al litro. Infine, il metano mostra prezzi medi tra 1,751 e 1,971.