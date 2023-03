Alpine sarà alla Pikes Peak con la A110 GT4 Evo

Alpine lancia il guanto di sfida alla corsa in salita per eccellenza: la Pikes Peak International Hill Climb, che si corre nelle Montagne Rocciose dal 1916.

Affronterà il percorso con una A110 GT4 Evo, gestita dai team Alpine e Signatech, nella giornata di domenica 25 giugno.

Si tratta di un'auto sottoposta a un lungo lavoro di sviluppo, con imponenti appendici aerodinamiche ed un motore rivisto per affrontare una salita difficile e impegnativa per la meccanica. Per sottolineare il legame con il modello di serie, la vettura è rimasta con due ruote motrici. A condurla lungo il percorso di 19,93 km con 156 curve, che parte da un'altitudine di 2.865 metri e termina a circa 1.440 metri più in alto, ci sarà Raphaël Astier, vincitore della FIA R-GT Cup 2022 al volante dell'Alpine A110 Rally, e con quattro Pikes Peak all'attivo.

Lo stesso ha stabilito il record nella sua classe, la Time Attack 1, nella sua terza partecipazione, con un tempo di 9:23.721s.