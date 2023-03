All'asta la Chevrolet Chevelle di Bruce Springsteen

Una Chevrolet che trasuda rock'n'roll, quella che sta per andare all'asta da Mecum. La Chevy in questione è in fatti una Chevelle Cabriolet appartenuta a Bruce Springsteen e datata 1969. L'auto è stata acquistata dal 'Boss' negli anni Ottanta ed è stata anche raccontata nel testo della canzone 'Racing in the street', dove Springsteen canta del suo motore V8 e del cambio a pavimento.



Rispetto alla prima serie, realizzata dal '64 al '68, la seconda serie della Chevelle alla quale appartiene il modello all'asta, fu completamente ridisegnata, con un passo più lungo e uno stile più filante. L'auto era disponibile in diversi stili di carrozzeria, tra cui una coupé a due porte, una berlina a quattro porte, una station wagon e una cabriolet.

Il motore di base era un sei cilindri in linea da 140 Cv, con la possibilità offerta ai clienti di optare per una serie di motori V8, tra cui uno da 396 pollici cubi da ben oltre 300 cavalli. Quest'ultima, come quella di Springsteen, era equipaggiata con sospensioni più performanti, cerchi sportivi e altri dettagli meccanici votati alle alte prestazioni. La voce di 'Born in the U.S.A' e tutte le altre, ha posseduto l'auto dal 1981 al 1987, per poi regalarla al suo tecnico di registrazione Toby Scott, Negli anni l'auto è stata poi sottoposta ad un restauro e il colore della carrozzeria che è stato cambiato da Midnight Black a LeMans Blue, con la capotta bianca, coordinata al colore degli interni in pelle. Per molti anni, poi, la Chevelle è stata esposta alla Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, in Ohio, abbinata ad una tavola da surf, anch'essa utilizzata da Springsteen.