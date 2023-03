Kia dona una Soul elettrica ad un'associazione di Rapallo

Una Kia Soul elettrica è stata donata all’Associazione Volontari del Soccorso Sant’Anna di Rapallo da Kia Italia. Nello specifico, la consegna è avvenuta nella splendida cornice della buca 9 del Circolo Golf e Tennis di Rapallo. Si tratta di un modello allestito per il soccorso avanzato, attraverso il quale sarà possibile raggiungere le persone in situazioni di emergenza salvaguardando l’ambiente. Infatti, l’auto sfruttando la trazione 100% elettrica, rispetta un territorio estremamente delicato e bisognoso particolari attenzioni, come quello della riviera ligure.

L’iniziativa conferma lo spirito di solidarietà della filiale italiana del brand, da sempre molto attiva nel sociale e promotrice di iniziative sul territorio a favore delle comunità locali. “La nuova Kia Soul elettrica, attrezzata per le prime cure in loco - spiega Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia - andrà a potenziare il parco mezzi della storica Associazione, molto attiva sul territorio, in particolare nel sostegno delle categorie più fragili della cittadina” .