Ferrari: la 499P correrà a Sebring il 17 marzo

Si avvicina il ritorno nella classe regina del FIA World Endurance Championship per Ferrari, che debutterà nella 1000 Miglia di Sebring con la 499P il 17 marzo.

La competizione americana, che si correrà in Florida, inizierà con il prologo dell'undici e dodici marzo, e si svolgerà nella settimana successiva. Nello specifico, a seguito delle prove libere del 15 e 16 marzo, e delle qualifiche che andranno in scena sempre nella giornata del 16, la gara prenderà il via venerdì 17 marzo.

Le Hypercar del cavallino rampante, rispettivamente con il numero 50 e 51, saranno condotte in pista dagli equipaggi composti, da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, per la prima, e da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, per la seconda. I piloti Ferrari dovranno affrontare un tracciato con un fondo composto da una mescola di asfalto e cemento che genera sconnessioni. Inoltre, saranno chiamati ad una sfida impegnativa sul piano tecnico e sul fronte dell'affidabilità. In questo circuito, che misura 6,020 chilometri e include 17 curve, Ferrari ha conquistato 12 vittorie assolute e 37 di classe.

La storia racconta di un primo successo risalente al 1956 con la 860 Monza guidata da Juan Manuel Fangio ed Eugenio Castellotti. La vittoria più recente, invece, risale al 2016, quando Christina Nielsen, Jeff Segal e Alessandro Balzan, sulla 488 GT3, s'imposero nella classe riservata alle vetture derivate dalla serie.