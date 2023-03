72 nuovi alberi nel bosco Suzuki alla Mandria

Una delle aree del parco regionale de la Mandria danneggiata da una tempesta nell'estate scorsa è stata rimboschita con 72 alberi autoctoni grazie alla donazione, 14.300 euro, raccolti nel #SuzukiGreenFriday promosso dalla casa automobilistica. Per la messa dimora sono state selezionate essenze tipiche della Pianura Padana come il Tiglio Selvatico, il Ciliegio Selvatico e il Biancospino, utili anche per insetti impollinatori.

Il bosco diffuso Suzuki a La Mandria si arricchisce e arriva così a 612 alberi, con un contributo al contrasto delle emissioni di C02 per un totale di 12,240 chili all'anno. Alla cerimonia di piantumazione degli alberi hanno partecipato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, e Luigi Chiappero, presidente dell'Ente Parchi Reali. "Quando ci si trova immersi in una cornice come quella del Parco Naturale Regionale La Mandria si comprende appieno quanto sia importanti i 'polmoni verdi' a ridosso delle nostre città e come tutti si debbano impegnare a salvaguardarli, per esempio adottando comportamenti virtuosi che riducano la nostra impronta ecologica, preservando l'ambiente in cui viviamo".