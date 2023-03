Prezzo in calo per benzina e gasolio nella settimana dal 27 febbraio al 5 marzo. Secondo la media settimanale dei prezzi nazionali pubblicata dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), la verde in modalità self si è attestata a 1,852 euro a litro (-0,19% pari a -3,61 centesimi) e il gasolio a 1,809 euro (-0,69% pari a -12,65 cent). Aumenta il prezzo del gasolio da riscaldamento a 1,586 euro/1.000 litri (+1,21% pari a 18,92 centesimi).