Cantieri in autostrada, stop in Liguria per le feste pasquali

Durante le festività di Pasqua ci sarà una 'pausa' dei cantieri autostradali in Liguria dal 31 marzo al 12 aprile compreso. Lo annuncia l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale del consigliere Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno).

"La pausa è stata concordata al tavolo gestito dal Ministero delle Infrastrutture con i concessionari, - ribadisce Giampedrone - nelle prossime settimane torneremo a riunirci con il Ministero per conoscere quali saranno le cantierizzazioni nelle autostrade liguri da aprile alla pausa estiva tenuto conto dei ponti festivi cruciali per il nostro turismo che ci troveremo a gestire dopo Pasqua".