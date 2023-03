Auto: Pichetto, non solo elettrico, accompagnare cambiamento

"C'è un aumento esponenziale dell'elettrico ma ci sono anche altri percorsi, perché la tecnologia ci permette anche di andare avanti su altri fronti, come l'idrogeno e i biocombustibili". Lo ha detto il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto aggiungendo che "l'Unione europea è un consorzio, non una cooperativa, non è uno Stato. I punti di mediazione non sono sempre nell'interesse sociale, collettivo del popolo europeo ma spesso la coperta è tirata dalla parte della maggioranza. Sul Fit for 55 siamo convinti si debba andare verso questo percorso ma non dobbiamo far danno al sistema produttivo, a mettere vincoli che fanno danno e non permettono un accompagnamento" ha osservato il ministro intervenendo agli Stati Generali della transizione ecologica a Roma. Pichetto ha aggiunto che in Italia ci sono 1.250.000 lavoratori nel settore e che bisogna preoccuparsi di accompagnare questo cambiamento".