The beast: l'auto con il motore da 27 litri è in vendita

L'auto nota agli appassionati come "the beast", frutto dell'operato di John Dodd, è stata messa all'asta. Si tratta di una vettura unica nel suo genere, che inizialmente è stata costruita un motore Meteor da 27 litri, come riporta carandclassic.com, e sfruttando sospensioni Jaguar al posteriore e Wolseley all'anteriore. In seguito ad un incidente, Dodd l'ha dotata di un nuovo motore, lo stesso Merlin V12 da 27 litri che, ancora oggi, alberga sotto il cofano, mentre la griglia Rolls-Royce, oggetto di numerose controversie, a quanto si apprende dal citato sito, è stata cambiata con quella attuale che porta le iniziali del suo creatore.



La vettura, accreditata di 750 CV, nel 1977 è entrata nel Guinness Book of World Records in qualità di auto più potente del mondo e, in un servizio sulla rivista EVO, il proprietario dichiarò che i cavalli fossero 950. Lunga, bassa, e con un cofano smisurato per ospitare il propulsore generoso, è stata guidata da colui che l'ha realizzata fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2022 quando aveva 90 anni.