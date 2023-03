Memorabilia e aste da record ad Automotoretrò

Più di 160 cimeli della storia dell'automobilismo e collezionisti disposti a sborsare cifre record per una particolare asta ad Automotoretrò. La manifestazione andata in scena a Parma, nel corso della sua seconda giornata di apertura, lo scorso sabato, ha infatti ospitato la Casa d'Aste della Motor Valley che ha portato a Parma numerosi oggetti, anche molto particolari, a disposizione dei collezionisti che hanno partecipato online e in presenza da diversi paesi.



L'eccentrica asta di pregiati automobilia firmata dalla casa d'aste di Mauro Battaglia e Antonio Giusti, ha raccolto numerosi lotti tra foto storiche, documenti originali, cimeli e memorabilia, pescati nella storia delle corse automobilistiche e delle auto più particolari del passato. L'asta ha visto un'alta partecipazione online attraverso quattro diverse piattaforme e in loco, con collezionisti da Italia, Germania, Inghilterra, Belgio, Stati Uniti, Cina e Arabia Saudita.

Un'intera sezione era dedicata alla Ferrari, con cimeli inediti: dal casco di Fernando Alonso della stagione 2014 all'ombrello personale di Enzo Ferrari, fino ad arrivare al semaforo riprodotto per il film di Michael Mann su Enzo Ferrari, che uscirà nel 2023 e in cui, curiosamente, luce rossa e luce verde sono invertite.

Tra i rialzi più vertiginosi quello dedicato al portasigarette originale argentato fuori e placcato oro dentro, recante la scritta Società Anonima Scuderia Ferrari, regalato da Enzo Ferrari ad Alfredo Caniato. Partito da una base d'asta di 3.000 euro, il pezzo è stato battuto dopo una lunga sequenza di rilanci per 32.000 euro.

Un altro lotto particolare e sempre nel segno del cavallino rampante quello dedicato allo scooter 150 ufficiale Ferrari Michael Schumacher del 2002, prodotto dalla Aprilia e battuto per 15.000 euro, con una base di partenza di 5.000 euro. Molte anche le foto d'epoca andate all'asta, tra le quali una datata 1930 dell'Alfa Romeo P2 con Tazio Nuvolari ed Enzo Ferrari alla partenza della Trieste-Opicina, che da una base d'asta di 300 euro è stata battuta per 6.600 euro.

"La Casa d'Aste della Motor Valley è nata da pochi mesi - ha affermato Mauro Battaglia - con l'intento di unire il settore dei memorabilia e dell'antiquariato a quello dell'automobilismo.

Siamo molto felici che il pubblico di Automotoretrò e Automotoracing e alcuni tra i principali collezionisti europei abbiano partecipato numerosi alla nostra asta".