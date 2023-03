Da aprile a ottobre i nuovi corsi guida Mercedes Benz-Amg

Al via il prossimo aprile la stagione di corsi di guida sportiva organizzata da Mercedes-Benz Amg.

L'edizione 2023 che si concluderà in ottobre, prevede 'experience' in pista in vari circuiti e su strada in Toscana, in Croazia e in Sud Tirolo.

Per quello che riguarda gli appuntamenti in circuito, sono programmati eventi sul tracciato portoghese dell'Estoril, su quello belga di Francorchamps e sul leggendario inferno verde tedesco del Nürburgring. Sono previsti tre corsi di difficoltà crescente. Si comincia con il Discover, aperto a tutti i patentati, per passare poi al Performance e all'Advanced. Per i piloti con esperienza comprovata ci sono invece i programmi Pro e Master che arrivano a far assaporare l'emozione della guida in pista di vetture di categoria GT2, GT3 o GT4.

Tra gli istruttori, da citare i piloti professionisti ambassador del brand Maro Engel, Maximilian Götz, Bernd Schneider, Karl Wendlinger e Bernd Mayländer.

A disposizione degli 'allievi' (iscrizioni online su experience.mercedes-amg.com) ci sono tutti i modelli del brand, dalle classiche V8 a benzina alle green ibride ed elettriche.