Alfa Romeo 4C: la piccola supercar compie 10 anni

L'Alfa Romeo 4C spegne 10 candeline, la supercar compatta del biscione debuttò in pubblico al Salone di Ginevra del 2013. Con le sue dimensioni contenute, un corpo vettura leggero ed il motore montato in posizione centrale, accese, da subito, l'interesse degli appassionati. Spinta da un 4 cilindri turbo di 1750cc e 240 CV, e favorita da un peso a secco di circa 900 kg, grazie alla cellula abitativa realizzata in fibra di carbonio, la 4C garantiva prestazioni da supercar, come uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,5 secondi. Era nata per i puristi, visto che non aveva nemmeno il servosterzo.

Nel 2019, dopo circa 7 anni, uscì di produzione, ed oggi, considerato il numero limitato di esemplari realizzati, è diventata un vero e proprio oggetto da collezione. Infatti, il listino originariamente partiva da 53.000 euro, mentre sul mercato dell'usato è raro trovarne una a meno di 70 mila euro. Le versioni speciali poi, come la rarissima Club Italia, raggiungono quotazioni ancora più elevate.