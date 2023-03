8 Marzo: Anci, a Imola 'Women Motor', automotive al femminile

'Women Motor, automotive al femminile' è il primo evento dedicato al ruolo della donna nell'industria e negli sport dei motori. La manifestazione, annuncia l'Anci, si terrà l'8 marzo a Imola presso l'Autodromo internazionale 'Enzo e Dino Ferrari'. Realizzato dal Comune di Imola con diversi partner istituzionali, tra i quali Città dei Motori Anci, Regione Emilia Romagna e Motor Valley, vedrà una serie di panel con la presenza di donne protagoniste, a vari livelli, nelle aziende dell'automotive. Si parlerà inoltre di eccellenze, buone pratiche e percorsi concreti verso la parità di genere, con testimonianze su sbocchi professionali e l'importanza di promuovere al femminile - dalla scuola secondaria superiore all'università - la formazione nelle materie Steam (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics).

"Per il nostro Comune e il nostro Autodromo è motivo di grande orgoglio portare all'attenzione pubblica un tema, quello dell'empowerment femminile, che tanto può esprimere, nel mondo dell'automotive in particolare", affermano il sindaco Marco Panieri e l'assessore con delega all'Autodromo Elena Penazzi.

"Questo innovativo convegno, che mette insieme esperienze e valori diversi e di grande spessore, può essere uno stimolo e motivo di ispirazione per tante ragazze e donne che intendono sviluppare le competenze Steam". "L'8 marzo di Imola con l'evento 'Women Motor' - dice Maria Terranova, delegata nazionale Anci alle Pari opportunità e sindaca di Termini Imerese - cambia la visuale su un mondo per decenni apparso solo al maschile. Da tempo, pilote e progettiste, operaie e manager nelle aziende del 'Made in Italy' dei motori, con sensibilità, capacità e creatività al femminile, danno un contributo primario ad un settore trainante per l'economia e l'immagine del Paese. E per questo vanno ringraziate ogni giorno". "Sempre più figure femminili ricoprono posizioni significative" nel settore automotive, ha dichiarato da ultimo Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente della rete Anci Città dei Motori, "dalla ricerca sui materiali all'innovazione tecnologica. L'attenzione di questo evento al tema delle materie Steam e ai percorsi formativi che permettono alle ragazze di mettere a frutto le proprie competenze in un territorio ricco di aziende e opportunità legate ai motori è un segnale importante.

Come associazione 'Città dei Motori', che riunisce a livello nazionale le città a vocazione motoristica, continueremo a lavorare per ampliare le possibilità di accesso delle donne all'automotive, settore in cui passione e competenza sono risorse fondamentali".