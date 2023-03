L'Aston Martin DBX707 è la medical car della Formula 1

Nella stagione di F1 2023 l'Aston Martin sarà protagonista anche attraverso il SUV DBX707, che verrà utilizzato in qualità di medical car. La vettura britannica, grazie ad aggiornamenti di motore, trasmissione, sospensioni e freni, è più veloce e performante. Il SUV da 707 CV e 900 Nm scatta da 0 a 96 km/h in 3,1 secondi.

Nella dotazione di questa speciale Aston Martin rientrano estintori, borse mediche ed un defibrillatore. Inoltre, la vettura presenta sedili da corsa approvati dalla FIA, con cinture di sicurezza da corsa a sei punti per la guida in pista.

I passeggeri avranno accesso alle comunicazioni dal Race Control, potranno vedere le immagini televisive in diretta e verificare i dati biometrici dei piloti.

"La Medical Car aggiornata è un impressionante passo avanti - ha dichiarato il pilota Alan van der Merwe - e ci consente di tenere il passo nel mondo ad alta velocità della Formula 1".