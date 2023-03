A seguito delle proiezioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, bollino verde in tutte le province dell'Emilia-Romagna per la qualità dell'aria fino a lunedì 6 marzo, quando verrà emesso il nuovo aggiornamento.