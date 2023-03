La Mercedes 500 GE V8 diventa d'epoca

Sono trascorsi 30 anni dal debutto, in occasione del Salone di Ginevra 1993, della Mercedes 500 GE V8. Il nuovo motore da oltre 240 CV e 375 Nm di coppia, con una cilindrata di 4973 cc, la spingeva fino a 180 km/h, dove consentito, e le permetteva di scattare da 0 a 100 km/h in 11,4 secondi.



Adottava pneumatici Bridgestone 265/70 R 16 H omologati per una velocità fino a 210 km/h, mentre l'impianto frenante con ABS presentava freni a disco anteriori autoventilanti. Progettata con sospensioni pensate per enfatizzarne il comfort, poteva contare sulla trazione integrale permanente, ad eccezione del bloccaggio del differenziale.

La 500 GE V8 aveva un abitacolo caratterizzato da interni in pelle nera con elementi a contrasto in grigio, e inserti di noce. La dotazione annoverava il cambio automatico, l'aria condizionata, il cruise control, il tetto apribile, il volante in pelle, ed i sedili riscaldati. Mentre il prezzo, di oltre 91.000 euro, superava quello della classe S 500 SE.