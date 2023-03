La Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid si arruola

Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid indossa la divisa: 40 esemplari in allestimento Limited sono entrati a far parte del parco auto del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Le vetture oggetto della fornitura sono dotate di una serie di accessori personalizzati, tra cui un pannello a messaggi variabili posizionato sulla barra del tetto, insieme ai tradizionali lampeggianti blu a Led.

La dotazione luminosa è completata da un faro centrale a Led per la profondità, collocato nella parte anteriore centrale del tetto, e da una coppia di ripetitori a Led blu rettangolari, posizionati ai lati della calandra, accanto ai gruppi ottici anteriori. Inoltre, sulla sommità del parabrezza è presente una scritta adesiva "Polizia Roma Capitale" per essere immediatamente riconoscibile anche dai conducenti che precedono il veicolo.

È la prima volta, secondo Jeep, che un SUV con tecnologia Plug-In Hybrid è in forze alla Polizia Locale di Roma. La Jeep Renegade 4xe sfrutta un motore a quattro cilindri turbobenzina di 1,3 litri, ed un propulsore elettrico posteriore, per una potenza complessiva di 190 CV. Mediante l'elevata coppia motrice del motore elettrico e la possibilità di regolarla con precisione, promette disimpegni importanti nella guida off road più impegnativa. La trazione all'assale posteriore non viene fornita tramite albero di trasmissione ma arriva dal motore elettrico dedicato, in modo da svincolare i due assi e gestire la coppia erogata in maniera indipendente rispetto ad un sistema meccanico.