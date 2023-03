Jury Chechi accompagna l'arrivo di Renault Austral

Il nuovo Renault Austral è arrivato nei giorni scorsi nelle concessionarie italiane con un grande evento di lancio, tenutosi in contemporanea presso tutti i dealer sul territorio.

Il lancio di una vettura è stato infatti celebrato attraverso una formula che ha associato alla presenza fisica di oltre 3.300 partecipanti, che hanno potuto scoprire da vicino l'auto nelle 74 concessionarie Renault in tutta Italia, la diretta streaming trasmessa in contemporanea dalla Casa della Losanga.

La diretta streaming è stata un vero e proprio show, durante il quale Nuovo Renault Austral è stato raccontato partendo dal suo cuore pulsante, il motore E-Tech full hybrid, per arrivare alla tecnologia 4control Advanced delle 4 ruote sterzanti, che regala al Suv di casa Renault agilità e stabilità.

Parlando di agilità e controllo, non a caso è stato scelto l'ospite d'eccezione della serata, ovvero il pluricampione olimpico di fama internazionale Jury Chechi, anche Legend di Sport e Salute.

Durante la diretta streaming, Jury Chechi è intervenuto raccontando quanto il controllo sia stato la chiave del suo successo, narrando alcuni dei momenti più salienti della sua carriera e rispondendo in diretta alle tante domande e curiosità del pubblico collegato da tutte le concessionarie Renault italiane.