Auto: Federmotorizzazione, la partita non è ancora chiusa

Federmotorizzazione, la federazione di Confcommercio dei concessionari di auto è soddisfastta del rinvio del voto sullo stop alle auto endotermiche nell'Ue a partire dal 2035. Lo afferma il presidente Simonpaolo Buongiardino, che sottolinea come "la maggioranza prima sbandierata dalla Presidenza Ue sembra indebolirsi e la partita che appariva chiusa, ora non lo è più".

"Dopo la grande illusione dell'ideologia 'tutti in elettrico e subito' - spiega Buongiardino - arriva un''mportante pausa di riflessione sui banchi dell'Unione Europea che, finalmente sembra voler ascoltare le continue sollecitazioni giunte, per quanto riguarda l'Italia, dalle associazioni di categoria".

"Tutte insieme - sottolinea - sono al fianco della rappresentanza italiana nell'Ue e tengono il punto su una decisione che sconvolgerebbe il sistema automotive e uno dei principali indotti produttivi del nostro Paese". Il rinvio del voto è dunque "uno spiraglio a salvaguardia delle eccellenti tecnologie, in particolare dall'Italia e da altri Paesi europei, che si vorrebbero azzerare a beneficio dell'economia e dell'industria cinese". "Un plauso - prosegue Buongiardino - al ministro Matteo Salvini, che ha guidato la nostra rappresentanza, e all'azione di Regione Lombardia che, lavorando duramente al fianco delle imprese e presentando contenuti veri e non solo ideologici, aveva anch'essa contributo a creare un gruppo composto da paesi europei contrari allo stop dal 2035 e ai quali da oggi sembra aggiungersi la Germania, non più così convinta dell'utilità di questo provvedimento". "Finalmente - conclude il presidente di Federmotorizzazione Simonpaolo Buongiardino - si respira un vento nuovo di buon senso. Lo sviluppo tecnologico, infatti, appare vicino ad una svolta in tempi brevi sul tema di carburanti alternativi di elevata qualità ambientale".