Volkswagen, il raduno GTI si terrà a Wolfsburg

La sigla GTI, abbinata al marchio Volkswagen è, da sempre, sinonimo di sportività, emozioni e dinamismo. Come è noto, dal 1982, il più grande raduno dedicato alle sportive teutoniche, si tiene sul lago Wörthersee, in Austria, ma recentemente è stato deciso che la location non sarà più disponibile in futuro. Per cui, la Volkswagen, dal prossimo anno, sposterà la sede del raduno a Wolfsburg, un coming home che sottolinea l'importanza della manifestazione per il brand, durante la quale vengono presentati nuovi modelli, e si riuniscono un gran numero di appassionati. In questo modo, la sede del marchio di Wolfsburg diverrà la nuova "casa" della comunità dei fan delle GTI.

"I nostri fan GTI sono di grande importanza per Volkswagen - ha affermato Imelda Labbé, membro del consiglio di amministrazione per le vendite, il marketing e l'assistenza post-vendita di Volkswagen passenger cars - per questo motivo, dopo che il raduno GTI sul lago Wörthersee è stato annullato, abbiamo deciso abbastanza rapidamente di offrire alla comunità dei fan GTI una nuova sede a Wolfsburg".