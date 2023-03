SoloWomenRun, domenica cambia viabilità a Cagliari

Corsa e passeggiata rosa di solidarietà nelle strade di Cagliari per la SoloWomenRun: domenica dalle 7 del mattino e sino al passaggio dell'ultimo concorrente cambia temporaneamente la circolazione. Dalla mezzanotte di sabato 4 e sino alle 13 del 5 marzo ci sarà anche il divieto di sosta con rimozione forzata nel viale Diaz (da piazza Scopigno alla via Sonnino), piazza Marco Polo (solo mezza luna), via Degli Sport e via San Lucifero. Stop part time alle auto all'interno del perimetro delimitato da viale Cimitero, via San Lucufero, via Sonnino, viale Diaz. E in viale Diaz (entrambi i sensi di marcia, da via Sonnino a piazza Scopigno con esclusione del tratto da via Rockefeller a piazza Scopigno), piazza Marco Polo (esclusa l'area di sosta), via Ancona, via Brescia (direzione viale Diaz), via Messina (da via Firenze a viale Diaz), via Caboto (da viale Colombo a viale Diaz), via Siracusa da via Palermo, via Catania (da via Palermo a viale Diaz), via Degli Sport, via Monte Mixi (tratto verso viale Diaz), viale Cimitero (tratto da viale Bonaria a viale Diaz), viale Cimitero (semicarreggiata lato campo RAI), via San Lucifero, via Sonnino (corsia BUS e corisa di sx, da via San Lucifero a piazzetta Lippi), piazzetta Lippi (parte rotatoria lato Comune), via Pessagno (bretella ingresso verso piazza Marco Polo). I divieti di sosta riguardano viale Diaz (da piazza Scopigno a via Sonnino), piazza Marco Polo (solo mezza luna), via degli Sport, via San Lucifero, via Sonnino (lato sinistro nel tratto compreso tra piazzetta Lippi e viale Bonaria).