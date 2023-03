Jaguar e Land Rover, arriva il certificato d'autenticità

Le vetture Jaguar e Land Rover, di qualsiasi modello, epoca e versione possono fregiarsi del "certificato di autenticità", con tanto di timbro ufficiale che ne garantisce l'originalità. Si tratta dell'unico documento ufficiale Jaguar o Land Rover che attesta la piena corrispondenza della propria automobile alle specifiche originali con cui l'auto era uscita dalla fabbrica Per averlo, i modelli dei marchi britannici devono passare attraverso centosessantacinque controlli divisi per quattordici sezioni, dalle prove su strada ai test elettrici, fino all'analisi dell'interno e della carrozzeria.

La richiesta del "certificato di autenticità" va effettuata presso qualsiasi concessionaria ufficiale e, una volta superati i controlli di rito, il costo del prezioso documento è di 260 euro (oltre Iva) per Land Rover Freelander, Jaguar X-Type ed XE; di 490 euro (oltre Iva) per tutti gli altri modelli Jaguar e Land Rover, e di 590 euro (oltre Iva) per tutti i modelli con più di 20 anni di età. Il certificato in questione, inoltre, protegge e fa crescere il valore residuo di un'auto d'epoca o di una semplice vettura usata.

"Poter attestare l'originalità della propria vettura o verificare quella di un'automobile oggetto di un potenziale acquisto - spiega Marco Santucci, Ceo Jaguar Land Rover Italia - diventa fondamentale ed è senz'altro una necessità ed un dovere per una casa automobilistica che vuole reinterpretare i due brand nei termini del Modern Luxury, per una clientela sempre più attenta ed esigente".