Contromano in tangenziale, multa da 2.000 euro e fermo auto

Una donna di 50 anni ha percorso contromano l'ultimo tratto del raccordo Torino-Pinerolo della tangenziale. Lo riferisce la polizia stradale, spiegando che è avvenuto verso le 11 di domenica 26 febbraio, quando una pattuglia della sottosezione di Torino, durante il servizio di vigilanza stradale ha intercettato l'auto. Viaggiava, all'altezza dello svincolo denominato Drosso, a ridosso della corsia di emergenza adiacente al guard rail di destra. Gli agenti l'hanno bloccata e hanno messo in sicurezza la circolazione stradale.

Secondo una prima ricostruzione della pattuglia intervenuta, è emerso che la donna, una cittadina cinese, si era immessa sul raccordo Torino-Pinerolo dopo avere percorso un tratto della tangenziale sud di Torino in carreggiata sud. Ha riferito agli agenti di avere sbagliato strada ed è stata quindi sottoposta a tutti gli accertamenti di rito per verificare l'eventuale abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, con esito negativo.

Contestata alla donna la circolazione contromano, le è stata fatta una multa per un totale di oltre 2.000 euro, più il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.