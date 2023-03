Concorso Italiano 2023, il countdown parte da Milano

La 38esima edizione di Concorso Italiano, l'evento principale dedicato al Made in Italy dei motori incluso nella prestigiosa Monterey Car Week, sarà ancora più tricolore.

Per omaggiare l'Italia, patria delle case automobilistiche e dei carrozzieri più famosi nel mondo, l'organizzatore Tom McDowell ha deciso infatti di presentare a Milano l'evento di quest'anno, in uno dei luoghi simbolo della passione per le quattro ruote: la sede dell'Automobile Club Milano, in Corso Venezia. Durante la presentazione dell'evento in programma il prossimo 19 agosto sul green del Bayonet & Black Horse Golf Course di Seaside, in California, sono stati numerosi gli ospiti che hanno preso la parola insieme all'organizzatore Tom McDowell.

Tra loro il Presidente di AC Milano, Geronimo la Russa, che ha aperto la conferenza stampa; Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club d'Italia, Raffaello Porro, Event Ambassador di Concorso Italiano; Roberto Giolito Fiat/Alfa Romeo/Lancia Abarth Heritage e Valentino Balboni, test driver di Lamborghini. Concorso Italiano 2023 si svolgerà ad agosto a Seaside, in California. L'evento si articolerà in due giornate di appuntamenti: la prima, mercoledì 16 agosto alle 8, durante la quale si terrà Connect2Cars, presso la Clubhouse del Black Horse Golf Course.

La tavola rotonda giunta al sesto anno ospiterà personalità di spicco ed esperti del settore, che parteciperanno a un incontro tematico sui motori, guidato da Wade Kawasaki, Chairman of the Board di SEMA, e Nicholas Bergeron, Host del podcast Rain City Supercars, esplorando vari argomenti di importanza strategica. Come ogni anno, al termine, tutti i partecipanti si metteranno alla guida delle loro storiche vetture italiane e avranno l'occasione di fare un tour panoramico lungo le strade della contea di Monterey.

Il clou dell'evento si terrà sabato 19 agosto, con la partecipazione di circa 1.000 auto e moto espressione del saper fare italiano: grazie all'adesione di numerosi club e collezionisti, saranno esposti i modelli icona di prestigiosi brand, tra cui Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Alfa Romeo: da quelli storici a quelli stradali, dalle sportive alle supercar e hypercar.