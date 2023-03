Le grandi auto del passato in mostra alla Fiera di Parma

Automotoretrò festeggia quarant'anni e si presenta a Parma in concomitanza con Mercanteinfiera. Tra auto iconiche e supercar, i motori tornano protagonisti della manifestazione in programma a Fiere di Parma sabato 4 e domenica 5 marzo. L'appuntamento organizzato da Bea Srl porterà per il primo anno nella nuova location emiliana appassionati, addetti ai lavori, espositori e piloti.

Negli anni la manifestazione è cresciuta comprendendo anche le rassegne di Automotoracing, giunta alla tredicesima edizione, ed Expo Tuning Torino, appuntamento fisso che riunisce dalle automobili vintage al mondo del racing, fino al Motorsport. "Siamo molto emozionati di celebrare questo importante traguardo per Automotoretrò con un nuovo inizio - spiega l'organizzatore e ideatore dell'evento Beppe Gianoglio - è stato un periodo di grande evoluzione per la fiera e abbiamo scelto di accogliere la sfida e rinnovarci, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ci ispirarono quarant'anni fa".

Come ogni anno non mancheranno i club storici - Land Rover Registro Storico Italiano, Registro Fiat Italiano e Scuderia Jaguar Storiche, solo per citarne alcuni - e i commercianti che porteranno in fiera i loro gioielli più pregiati. Tra le vetture più curiose, una piccola spider Mgf rossa del Mg Owners Club che ha viaggiato dal tacco d'Italia a Capo Nord attraverso trenta paralleli e oltre 184.000 chilometri, in un eccezionale giro del mondo su quattro ruote.