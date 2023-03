Hertz e Tom Brady 'corrono' con Hypercar il Fia Endurance

Hertz Team JOTA, la nuova scuderia della classe Hypercar sponsorizzata da Hertz e Singer Group, annuncia oggi Brady™ di Tom Brady come Official Apparel Partner e rivela la nuova livrea Hertz Racing Gold per l'auto da competizione Porsche 963 LMDh.

La scuderia Hertz Team JOTA parteciperà al FIA World Endurance Championship (WEC) del 2023 e alla centesima edizione della leggendaria 24 Ore di Le Mans, uno dei più grandi eventi sportivi del mondo. Il team riunisce il pedigree di uno dei team di auto sportive più esperti degli ultimi tempi, JOTA, e un insieme di partner globali, tra cui il title sponsor Hertz, il marchio di lusso californiano Singer Group e ora anche Brady™, il marchio di abbigliamento di nuova generazione ex stella del football americano. "La nostra sponsorizzazione dell'Hertz Team JOTA segna il ritorno dell'azienda negli sport motoristici premium e - spiega Stephen Scherr, Chief Executive Officer di Hertz - sottolinea l'impegno di Hertz nella velocità, nell'affidabilità e nell'innovazione, sia in pista che fuori.

Non vediamo l'ora di collaborare con il marchio Brady e con Singer per coinvolgere i nostri clienti e i milioni di fan delle corse durante la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship".

Brady™ è il primo marchio di abbigliamento tecnico che mette in campo due decenni di innovazione e ingegneria nel mondo dello sport professionistico per creare un sistema di abbigliamento che sia performante in ogni attività. "Sono da sempre un appassionato di corse automobilistiche ed essere ora parte dell'Hertz Team JOTA con il marchio BRADY™ a rappresentare il futuro dell'abbigliamento e del design del motorsport - ha detto Tom Brady - è un sogno che si avvera".

Il team poggia su solide basi, essendo attualmente campione del mondo Endurance LMP2 FIA e avendo conquistato 10 podi negli ultimi 9 anni della 24 Ore di Le Mans. Dieter Gass è il Team Principal e alla guida della Porsche 963 "Mighty 38" dell'Hertz Team JOTA saranno il portoghese António Félix da Costa, il britannico Will Stevens e il cinese Yifei Ye.