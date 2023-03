Con Bosch torna in scena il progetto NeetON

Napoli, Pescara, Torino e Udine ospiteranno le nuove edizioni del progetto NeetON, firmato da Bosch nel segno della sostenibilità sociale. Partito nel 2019, il progetto di formazione che ha l'obiettivo di favorire l'occupazione dei Neet (ovvero Not in Education, Employment or Training) attraverso specifici corsi di formazione, conta già dodici edizioni completate a cui si andranno ad aggiungere le quattro previste nel corso di quest'anno.

Bosch Italia, in collaborazione con LabLaw, ManpowerGroup , Fondazione Human Age Institute e la Corporate Academy Bosch TEC, ha infatti deciso di avviare anche nel 2023 NeetON, il progetto nato con l'obiettivo di trasferire competenze tecniche e trasversali che consentano ai Neet di entrare ed essere competitivi nel mondo del lavoro.

Sono stati oltre 150 i Neet che hanno partecipato alle dodici edizioni precedenti, durante le quali sono state erogate più di 2.000 ore di formazione suddivise tra lezioni, incontri di orientamento e pillole formative in presenza e online, con la possibilità per gran parte dei partecipanti di consolidare il percorso con un'esperienza lavorativa.

Il 2023 vedrà quattro nuove edizioni che coinvolgeranno in totale più di 60 ragazzi. Si punterà su tre figure professionali differenti: operatore Industry 4.0, manutentore di eBike e addetto alle vendite, figure molto richieste dal mercato.

"La responsabilità e la sostenibilità sociale - ha dichiarato Roberto Zecchino, deputy general manager & corporate vice president human resources Bosch Group South Europe - sono temi cari a Bosch che si impegna a formare e orientare i giovani al loro futuro professionale. In questo senso, NeetON si conferma uno strumento utile per i ragazzi che non si formano e non lavorano, perché contribuisce a restituire loro fiducia e motivazione".