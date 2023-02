Lamborghini Essenza SCV12: il calendario degli eventi

Arriva il calendario relativo agli eventi della Lamborghini Essenza SCV12, la sportiva della casa del toro destinata prettamente alle attività di guida in circuito, in grado di erogare una potenza di 830 CV, con una downforce massima di 1200 kg alla velocità di 250 km/h.

Lamborghini Squadra Corse annuncia le date dei cinque appuntamenti che avranno luogo in alcuni dei circuiti europei più importanti.

Ad aprire le attività del programma Essenza SCV12 sarà il tracciato del Paul Ricard, in Francia, dal 4 al 5 giugno. Quattro settimane dopo (29 giugno - 1 luglio) sarà la volta del circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, mentre, a fine di luglio (30 - 31 luglio), le Essenza SCV12 sfrecceranno tra i cordoli del Nürburgring, in Germania. Successivamente, ad inizio ottobre (1 - 2 ottobre) le sportive made in Sant'Agata Bolognese arriveranno sul circuito spagnolo di Barcellona. Un quinto evento è in programma il 18 e 19 novembre sul tracciato romano di Vallelunga, in occasione della decima edizione delle Grand Finals Lamborghini, dove proseguiranno le celebrazioni in calendario per i 60 anni della Casa di Sant'Agata Bolognese. Ogni tappa si svolgerà nell'arco di due giorni, con il supporto e l'assistenza dello staff tecnico e degli ingegneri Squadra Corse. I clienti, inoltre, saranno seguiti dal test driver di Lamborghini Squadra Corse, Raffaele Giammaria, con il supporto dei Factory Drivers della Casa di Sant'Agata Bolognese, ed avranno una hospitality dedicata.