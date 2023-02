All'asta l'Aston Martin V8 Oscar India del sultano dell'Oman

L'Aston Martin V8 Oscar India del sultano dell'Oman è all'asta da Bonhams. Il veicolo in questione è uno dei pochi ad air lasciato la fabbrica con le specifiche dei modelli Vantage della casa britannica. Ordinata nuova dal sultano dell'Oman nella sua versione ad alte prestazioni, in ordine era anche dotata di cambio manuale a 5 marce, tale da renderla una super sportiva a tutti gli effetti.



Il soprannome Oscar India è stato dato alla Serie 4 della Aston Martin V8 con un riferimento all'alfabeto fonetico utilizzato dalle organizzazioni della NATO. Questo modello di Aston Martin V8 ha fatto il suo debutto nel 1969 e tutti i suoi rappresentanti sono stati costruiti individualmente a mano, con un minimo di 1.200 ore di lavoro per auto.

L'Aston Martin V8 è stata prodotta in cinque generazioni, tra il 1969 e il 1989. Le Oscar India furono la quarta generazione, con appena 352 esemplari realizzati tra il 1978 e il 1985.

L'Aston Martin V8 è diventata famosa anche grazie alle apparizioni nel film di James Bond del 1987 'The Living Daylights' con Timothy Dalton e poi ancora al fianco di 007 nel 2021 con 'No Time to Die' e Daniel Craig.

L'auto ordinata dal sultano dell'Oman, originariamente era rifinita in Windemere Green, con rivestimenti in pelle Magnolia e il cambio manuale ZF a 5 marce, oltre ad altri particolari come poggiatesta staccabili, cinture posteriori, barra portabadge e fari fendinebbia doppi.

Negli anni successivi, da quando l'auto ha lasciato il garage del sultano, un proprietario diverso ha preso la decisione di rimuovere il cambio manuale a 5 marce e sostituirlo con un automatico. La V8 è stata anche ridipinta ma l'interno è rimasto originale.

L'ex auto del sultano andrà all'asta il 3 marzo e la cifra di realizzazione prevista oscilla tra gli 80 e i 100.000 dollari.