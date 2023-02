Alfa Romeo Tonale, per lettori Quattroruote è Novità Anno 2023

Il C-suv Alfa Romeo Tonale con il 18% delle preferenze si è aggiudicato il premio Quattroruote Novità dell'Anno 2023 che viene assegnato dal 2000 sulla base dei voti dei lettori e del grande pubblico chiamato a esprimere il proprio parere su Quattroruote.it. Con Tonale sul podio altri due modelli Stellantis: al secondo posto sale Maserati Grecale (14% dei voti) che precede Jeep Avenger nominato di recente anche Car of the Year (12%). Tre modelli Suv che confermano l'orientamento ormai consolidato dei consumatori e del mercato e che ribadiscono il successo dei brand del Gruppo Stellantis.

Il premio Novità dell'Anno di Quattroruote, giunto al 24° anno, è come sempre un ampio e democratico referendum, con la scelta del modello vincente avvenuta all'interno di una rosa di 20 candidate selezionate dalla redazione tra le novità presentate nel corso dell'anno precedente (2022). Nello specifico caso di Alfa Romeo si tratta di una significativa rinnovata vittoria: in passato il riconoscimento era stato già stato ottenuto dai modelli 147 (2001), MiTo (2009), Giulietta (2011), Giulia (2017) e Stelvio (2018).

Quest'anno sono stati attribuiti anche tre premi speciali: per la prima volta gli utenti di Quattroruote hanno potuto votare - sia sul sito sia tramite le stories Instagram - le categorie Concept Car, Dream Car e Lifestyle. Nella prima classifica le preferenze (37%) hanno dato la vittoria alla Hyundai N Vision 74 come Concept Car dell'Anno. Ferrari Purosangue con il 53% dei voti ha dominato la classifica Dream Car e Lotus Eletre (34%) quella delle Lifestyle Car.

A inaugurare l'albo d'oro del premio 'La Novità dell'Anno' nel 2000 fu l'Audi TT Roadster, sportiva accessibile che sconfisse la concorrenza della Lancia Lybra e della Toyota Yaris. Da allora, a primeggiare sono state quasi esclusivamente auto italiane e tedesche, con rare eccezioni.