ICE St Moritz 2023, Lancia Strato'S HF Zero è best in Show

Con l'assegnazione del premio "Best in Show" ad una Lancia Strato's HF Zero, disegnata dalla matita di Marcello Gandini, cala il sipario sull'edizione 2023 di The I.C.E. di St. Moritz. Il concorso di eleganza, nato nel 2019 in Engadina, quest'anno ha portato 48 tra le migliori auto d'epoca e da corsa, sulla superficie ghiacciata del lago della cittadina elvetica. Oltre 11mila presenze tra le giornate di venerdì e sabato. Il primo giorno il pubblico ha potuto ammirare le vetture schierate, apprezzarne i particolari e parlare con i proprietari. Il secondo giorno, i driver hanno dimostrato il loro feeling con le vetture in concorso su un percorso dedicato allestito sempre sulla superficie ghiacciata del lago.

"Siamo molto soddisfatti di questa edizione 2023 - ha dichiarato Marco Makaus, ideatore e Patron di The I.C.E. St.Moritz - che conferma la scelta del nuovo format pensato su due giorni: 48 ore di emozioni dove il palcoscenico naturale offerto dalla superficie ghiacciata del lago, ha accolto appassionati giunti da tutto il mondo".

Un format, quello di The I.C.E.,. molto diverso dalla maggior parte i dei Concorsi di Eleganza anche per la formula "inclusiva" che prevede il coinvolgimento del pubblico. Il biglietto di ingresso per la due giorni partiva dai 25 Franchi Svizzeri, circa 25 Euro, con un numero di posti limitato solo per esigenze di sicurezza legate alla stabilità della superficie.

La giuria internazionale, formata da personalità del mondo automotive e lifestyle, chiamata a valutare le vetture, ha tenuto conto della storia, originalità, autenticità, stato di conservazione oltre alla dinamica di guida. La Strato's HF Zero, disegnata da Matteo Gandini è lunga 358 cm ed alta solamente 84.

Presentata al Salone dell'auto di Torino del 1970, sotto il cofano monta un V4 1600 cc, lo stesso della Fulvia Coupè HF, di cui prende l'eredità nel Campionato del Mondo Rally. Nella sua versione definitiva. La Stratos, si conferema una vettura vincente aggiudicandosi il titolo iridato per tre stagioni consecutive dal 1974 al 1976.

Le altre vetture premiate per categoria a The I.C.E: Open Wheels, Maserati 420M/58 "Eldorado" del 1958; Barchettas on the Lake, Ferrari 500 Mondial Series II del 1955; Le Mans 100, Ferrari 250 Testarossa "Lucybelle" del 1958; Concept Cars & One Offs, Lancia Strato's HF Zero del 1970; Queens on Wheels, Bentley S1 Continental Drophead Coupé del 1958.