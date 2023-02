Harley-Davidson del 1908 venduta a 935.000 dollari, è record

Una Harley-Davidson 'StrapTank' del 1908 è stata battuta all'asta durante il Mecum Auctions' 32nd annual Vintage & Antique Motorcycle Auction a Las Vegas negli Stati Uniti a 935.000 dollari, il prezzo più alto mai pagato per una motocicletta.

La moto vintage è stata scoperta nel 1941 in un fienile del Wisconsin e ed è rimasta lì per 66 anni fino a quando un collezionista dell'Indiana, Paul Freehill, non ha deciso di restaurarla riportandola allo splendore originale.

La 'Strap Tank' in questione è una delle 405 prodotte dalla Harley Davidson nel 1908. Si ritiene che ce ne siano nel mondo ancora una decina. Il nome deriva "dalle strisce in acciaio nichelato che tengono sospesi i serbatoi del carburante e dell'olio sopra al telaio.