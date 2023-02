Al via operazioni di sollevamento con veicoli Scania

Sono partite le prime operazioni di sollevamento in Italia con i nuovi veicoli Scania allestiti da Liebherr. Due veicoli apparentemente identici tra loro hanno infatti iniziato le missioni di sollevamento con due aziende originarie rispettivamente della Puglia e dell’Emilia Romagna. I veicoli Scania allestiti da Liebherr utilizzati per le operazioni sono stati pensati con un occhio di riguardo alla modularità del telaio, allestito in questo caso con torretta per autogrù Liebherr.

I mezzi, apparentemente identici tra loro, nascondono delle differenze sostanziali nella catena cinematica legate alla tipologia di impiego e al contesto operativo nel quale operano. Il profondo grado di personalizzazione e l’ottimizzazione del telaio, hanno permesso di agevolare l’allestimento e di minimizzare la tara, garantendo, allo stesso tempo, elevati livelli di robustezza e di uptime. I due mezzi da 450 cavalli, 13 litri, sono inoltre compatibili con biodiesel e Hvo, carburanti da fonti rinnovabili che permettono una riduzione significativa delle emissioni di CO2.